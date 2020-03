Honigbienen tanzen im Dialekt

Mit dem Schwänzeltanz teilen Honigbienen ihren Artgenossen mit, wo Futterquellen zu finden sind. Je nach Bienenart gibt es dabei unterschiedliche Tanzdialekte, wie ein deutsch-indisches Forschungsteam nachgewiesen hat. Welche „ Mundart“ sich bei den Insekten im Lauf der Evolution entwickelt hat, hängt mit dem Aktionsradius zusammen, in dem sie rund um den Stock Futter sammeln. Das berichten Forschungsteams vom Biozentrum der Julius-Maximilians- Universität Würzburg (JMU) und vom National Centre for Biological Science (NCBS) in Bangalore im Fachblatt „Proceedings of the Royal Society B“. Von der JMU beteiligt sind die Doktoranden Patrick Kohl und Benjamin Rutschmann sowie Professor Ingolf Steffan-Dewenter.

Tanzdialekte seit 1940er-Jahren bekannt

Dass es bei Honigbienen Tanzdialekte gibt, hatten Zoologen ab den 1940er-Jahren festgestellt. Spätere Experimente warfen allerdings Zweifel an der Existenz der Dialekte auf. Die neuen Ergebnisse beweisen nun die Richtigkeit.