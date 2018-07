Besuch beim Bienen-Doc: Warum Immen jetzt eigene Ärzte haben

Die Tierärztin weiß genau, was sie sagt und tut – ist sie doch eine von 23 frisch ausgebildeten Bienendocs. Als Antwort auf das Bienensterben hat die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmed) nämlich 2013 beschlossen, Veterinär-Mediziner zu Fachtierärzten für Bienen auszubilden.

Der Berufsstand sei „ein Baby, nein, ein Embryo“, sagt Bunka. „Es gibt bei mir noch keine Anrufe: ,Bitte kommen Sie, meine Bienen sind krank.’“. Die Bienendoktorin ist bescheiden: Natürlich gebe es Bienendocs, die „seit Jahren selbst Bienen haben, sich wunderbar auskennen und zum Beispiel Sachverständige sind. Wir müssen trotzdem erst einmal auf die Imker zugehen und schauen, ob wir Akzeptanz finden.“

Während sie das sagt, hantiert die von Kopf bis Fuß eingehüllte Bunka geschickt an ihren eigenen Stöcken. „Ich bin Jung-Imkerin“, erzählt sie. „Zuerst schaue ich, was sich am Flugloch tut und ob tote Bienen herumliegen. Wenn das der Fall ist, beginnt sofort die Suche, nach dem Warum.“ Für heute gibt es Entwarnung, trotzdem wollen auch noch die Waben genau in Augenschein genommen werden, ehe sie die vorbereitete Ameisensäure mit dem so genannten Liebig-Dispenser in den Stock stellt (Bild unten) und ihn wieder verschließt.