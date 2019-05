Weltbienentag: Was die wilden Arten zum Überleben brauchen

„Bienen und Blüten haben sich im Laufe der Evolution gemeinsam entwickelt“, erklärt Zimmermann. Die Pflanze profitiert von ihrer speziellen Form, weil sie sich zielsicherer fortpflanzen kann, die Insekten mit unterschiedlicher Größe, Rüssellänge und Sammeltechnik haben weniger Mitesser am Kelch.

Keine Futterkonkurrenz

„In Österreich gibt es keine Futterkonkurrenz zwischen Honig- und Wildbienen. Wo die Honigbiene hingebracht wurde, in spezielle Habitate wie in Amerika oder Australien, könnten sich diese gegenseitig beeinflussen“, sagt Brodschneider. Hierzulande gilt: Alles, was der heimischen Honigbiene hilft, stärkt auch die wilden Überflieger.