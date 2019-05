Innovativer Bienenschutz: Ein Marktplatz für Königinnen

Draußen summt es allerorts. Nach der Winterpause im Stock fliegen die Bienen wieder aus und ein, sammeln Nektar und Pollen, erholen sich von den kalten, kargen Monaten und sorgen für Nachwuchs. Bald werden sie schwärmen und ihren Staat durch Teilung vermehren. „Die Bienen sind schon voll im Business“, sagt Erwerbsimker Stefan Mandl dazu. Mitte Mai, Anfang Juni kann er als einer der großen heimischen Züchter gesunde, starke Völker zum Kauf anbieten. Dann werden auch die Imker von „Hektar Nektar“ mit den fleißigen Nutztieren beliefert – in eigens entwickelten Transportboxen; möglichst stressfrei bei optimaler Belüftung und gleichbleibender Temperatur.

Projekt Hektar Nektar

Vor einem dreiviertel Jahr starteten Martin und Mark Poreda „Hektar Nektar“ und entwickelten Projekt 2028. Die Wiener „Stadtjungs“, die in der digitalen Welt groß geworden sind, kamen auf der „Suche nach etwas, das unser Herz zum Pochen bringt“ auf das Insekt – „wie die Jungfrau zum Kind“. Länger als erwartet, arbeiteten sich die Brüder „aus der Vogelperspektive“ in das vielschichtige Thema ein – in den Kreislauf von Bienchen, Blümchen und Honig. Mittlerweile haben sie über ihre Plattform hektarnektar.com/de 75 ausgebildete Jung-Imker, einige Bienenzüchter und etwa zwanzig Unternehmer mit Umweltbewusstsein zusammen gebracht – „ein Mehrwert für alle Beteiligten“.