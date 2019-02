Das Massensterben der Insekten findet auch in Österreich statt

„Manche Arten gehen sofort ein, manche passen sich an. Sie nehmen aber die schädlichen Stoffe auf und bringen sie in den Kreislauf ein“, sagt der Hydrobiologe. Libellenlarven etwa speichern Mikropartikel aus dem Wasser in ihrem Körper. Werden sie später als Fluginsekt von einem Vogel oder einer Fledermaus gefressen, gelangen die Schadstoffe in die Nahrungskette – ein fataler Lawineneffekt, der klassenfremde Tiere mitreißt. Diesen droht schließlich auch Selektion durch Futtermangel.