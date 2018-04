80 Prozent der Insekten sind verschwunden

Beim Autofahren fällt auf, dass deutlich weniger Fliegen auf der Windschutzscheibe verenden. In den vergangenen Jahren ist nicht nur die Anzahl der Insekten dramatisch zurück gegangen. Auch die Artenvielfalt ist deutlich geringer.

Der Gesamtrückgang der Menge der Insekten betrug in deutschen Naturschutzgebieten rund 80 Prozent zwischen 1989 und 2014. Das haben Untersuchungen des Welt-Biodiversitätsrates und des Naturschutzbundes Deutschland ergeben. Betroffen sind unter anderem Bienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge.

Ganz extrem ist es in bestimmten Gebieten in China, wo Bauern Menschen fürs Bestäuben der Pflanzen bezahlen. In den USA rufen Bauern die Vermieter von Bienen an, die dann mit Trucks voller Bienenstöcke anrücken, um die Bestäubungen vorzunehmen.

In Österreich gibt es mindestens 40.000 Insektenarten bei 46.000 Tierarten. Etwa 30.000 davon sind in Oberösterreich angesiedelt. „Uns fehlen unter anderem viele Bienenarten“, sagt Fritz Gusenleitner im Gespräch mit dem KURIER. Er ist Bereichsleiter für Naturwissenschaften und Sammlungsleiter im Bereich der Entomologie im Biologiezentrum Linz.