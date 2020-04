Die Bienen summen wieder über Österreichs Wiesen

Achten muss der Imker deshalb besonders darauf, ob die Bienen genug Honig haben, denn dieser dient ihnen als Nahrung. „Der Honig ist also für die Bienen wie Heizmaterial und der Winter ist noch nicht vorbei“, erklärt Mandl.

Zufüttern

Ein Paradebeispiel dafür ist diese Woche: Hatte es am Wochenende bis zu zwanzig Grad, gab es am Montag teilweise wieder Schneefall bis in die Niederungen, das heißt für die Bienen zu Hause bleiben und den Stock wärmen.