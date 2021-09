Breite Front für die gefährdete Wiener Traditionsgärtnerei Ganger

Und genau mit diesen Pachtflächen gibt es jetzt Probleme: Sie wurden dem Wohnfonds übertragen und sollen in verwertbares Bauland umgewandelt werden.

Noch mehr Unterstützer

Der Petitionsausschuss des Gemeinderats muss den Fall nun behandeln. "Mehr als 500 Unterschriften in so kurzer Zeit - da sieht man, wie wichtig es den Menschen ist, dass unsere landwirtschaftlichen Betriebe in Wien erhalten bleiben. Der SPÖ sollte es auch ein Anliegen sein", sagt Elisabeth Olischar, Landwirtschaftssprecherin der ÖVP. "Im nächsten Gemeinderat hat sie die Möglichkeit unserem Antrag, die Gärtnerei zu unterstützen, zuzustimmen."

Die 500 Unterschriften für die Petition sind übrigens bei Weitem nicht die einzigen, die gesammelt wurden bzw. werden: In der Gärtnerei liegen Listen auf, 1.000 Personen haben diese bereits unterzeichnet.