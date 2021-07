Fermentierte Schnacks erobern die Stadt

Für Österreicher fängt der Italienurlaub oft auf der Autobahn an. Und zwar mit einem Boxenstopp bei „Autogrill“. Auf der Praterstraße, gleich neben dem Nestroydenkmal, hat man neuerdings auch das Gefühl auf der italienischen Autobahn zu sein.

„Superstrada 18“ (auf Deutsch: Autobahn 18) ist der Name des In-Lokals – eine Mischung aus Restaurant und Geheim-Club. Draußen stehen Betonleitplanken, die zu Sitzgelegenheiten umgebaut wurden. Innen findet man beleuchtete Betonschutzwände, die Lampen hier sind wohl einer Autostraße entnommen. Orange-farbene Rohre und Kunstwerke, wie etwa ein Glastisch mit Socken von Künstler Martin Grandits sorgen für ein wenig Los Angeles in Wien.