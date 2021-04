Fermentieren "leicht gemacht" bei Augora Fermente

Wer im Lockdown schon fast alles ausprobiert hat, der kann noch einmal etwas Neues ausprobieren. Oder zumindest etwas fast Neues. Zugegeben: Das, worum es geht, ist nicht mehr ganz neu in der Stadt: Die Kunst des Fermentierens ist irgendwie schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Bereits einige Restaurants arbeiten damit - wie eben "Das Ferment" (der Name ist Programm) am Vorgartenmarkt. In Österreich zählt etwa der Spitzenkoch Lukas Mraz als Fermentier-Experte. Der "ewige Lockdown" hat diese Art des Kochens, oder sagen wir, das "Haltbar machen" und, sehr vereinfacht ausgedrückt, das "Experimentieren mit Schimmel" in der Küche sicher auch noch einmal einen Schub gegeben.

Außerdem ist das Fermentieren eine alte Wissenschaft. Man erinnere sich an das Einmachglas der Oma.