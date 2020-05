Florian Holzers Top 5: Fermentations-Spezialisten

1 DAS FERMENT Das junge Projekt ist eine Mischung aus Geschäft für fermentierte Delikatessen und Imbiss, in dem man ein paar großartige Gerichte bekommen kann, bei denen immer irgendwas Fermentiertes vorkommt, etwa Chicken Wings in Miso-Kruste mit Koji-Pommes.

Wien 2, Vorgartenmarkt Stand 30, Di-Fr 11-18, Sa 10-18, www.dasferment.at

www.facebook.com/dasferment

Instagram @das_ferment

2 BRUDER Eine der wildesten Fermentations-Adressen Wiens: Einerseits werden hier in Glasballons eigene Liköre und Essenzen angesetzt, andererseits alles Mögliche für die Zubereitung im Bistro fermentiert: Essige, Saucen, eingelegte Gemüse – in jedem Gang kommt etwas vor.

Wien 6, Windmühlg. 20, 0664/135 13 20, Mi-Sa 17-23, www.bruder.xyz

www.facebook.com/bruder.xyz

Instagram @bruder.xyz

3 HEUER AM KARLSPLATZ Das Lokal in der Kunsthalle verfügt nicht nur über eine der coolsten Terrassen Wiens (gerade von Vorteil), sondern setzt seit der Eröffnung vor sechs Jahren auf selbst Fermentiertes in großen Glasballons, was auch zur Dekoration des Lokals beiträgt.

Wien 4, Treitlstr. 2, 01/890 05 90, Mo-So 9-23, www.heuer-amkarlsplatz.com

www.facebook.com/heueramkarlsplatz

Instagram @heueramkarlsplatz

4 BLUB B•L•V•B Ein junges Geschäftslokal im Yppen-Viertel, in dem Saly und Ulrich Wolfger nicht nur die augenblicklich interessantesten Produkte der heimischen Fermentationsszene anbieten, sondern auch zeigen, auf wie viele Arten man kreatives Kimchi zubereiten kann.

Wien 16, Weyprechtg. 12, 0660/518 06 97, Mi-Fr 13-18, Sa 8-13, www.facebook.com/blvb.blub

Instagram @blvb.blub

5 WILDUNDWUNDER 2019 schlossen sich ein paar „Fermentionistas“ zusammen und gründeten dieses Projekt. Im „Wildundwunder“ kann man nicht nur Miso-Pasten oder Soja-Saucen kaufen, sondern auch an Kursen und Seminaren teilnehmen, wo man lernt, das selbst herzustellen.

Wien 12, Wilhelmstr. 30, 0664/517 71 42, Mo-Mi 9-17, Do, Fr 9-13, www.wildundwunder.at

www.facebook.com/wildundwunder.at

Instagram @wildfermentedfood