Bäderkantinen: Wo sich die Pommes brausen gehen können

Teil dieser Generation sind Architekt Heinz Holzmann (Chef von „Kaffeefabrik“ im 6. Bezirk) und David Zoglitz (Chef des thailändischen Restaurants „Es gibt Reis“ im 8. Bezirk). Sie haben diese Woche „Die Fischerin" im Strombad Kritzendorf vor den Toren Wiens neu eröffnet. Dort gab es früher Schnitzel, jetzt wird erstmals laotisches Beef Tatar, Lab Sien genannt (12,50 Euro), oder Grilled-Pork-Neck mit Kohlrabi-Salat (7 Euro) aufgetischt. In dem Bad im 30er-Jahre-Stil wurden einige Gebäude von Adolf Loos errichtet. Kein Wunder also, dass Gastronom und Architekt Holzmann (wie auch schon Loos) etwas Mondänes in ein etwas zurückgelassenes Areal bringen will. „Endlich mal was Neues“, sei das Feedback der Gäste.