Ein Ufer an der Neuen Donau wurde in den Sand gesetzt

Der Grillplatz 8 wurde für das Projekt versetzt, heißt es dazu aus der MA 45 (Wiener Gewässer). Auch Hunde dürfen hier nicht mehr sein. Und Radler können in dem Bereich nicht mehr am Wasser entlang fahren. Dafür kommen Schwimmer leichter in die Neue Donau: An vier Stellen der „Pirat-Bucht“ wurde zu diesem Zweck im Wasser Schotter aufgeschüttet. Zusätzlich werden mobile Toiletten und Mistkübel aufgestellt. Sitzgelegenheiten aus Holz, Baumstämme und alte Steinquader sollen „Strandfeeling“ schaffen.