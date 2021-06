Pro und Contra: Muss die Schwimmbadkantine hip sein?

PRO: Die Alte Donau darf nach Ibiza schmecken

Der letzte Urlaub ist wohl etwas her. Und für viele wird es dieses Jahr weiterhin nicht viel exotischer als ein Ausflug ins Freibad. Warum soll es dann nicht Thailändisch in Kritzendorf geben oder an der Alten Donau nach Ibiza schmecken?

Außerdem wird es eindeutig Zeit, auch im Freibad Platz für Neues zu schaffen. Das heißt nicht, dass man auf die guten alten Pommes verzichten muss. Aber Pommes mit Trüffel oder Süßkartoffelpommes als Alternative? Warum denn auch nicht?

Auch in anderen Lebensbereichen wehrte man sich lange gegen Veränderung: Früher konnte man etwa in Innenräumen – und sogar im Flugzeug und im Kino – rauchen. Jetzt kann man sich das gar nicht mehr vorstellen.

Der Trend geht eben auch im Bad in Richtung Avocadobrot und „Sexy Salad“. Vegane Nuggets und veganes Langos kommt bei so manchen Jungen besser an als Frittatensuppe. Eine neue Generation ist hier. Sie will nicht fliegen, sondern Zug fahren. Und sie verlangt keine deftigen Klassiker, sondern vegane und hippe Snacks.

von Nina Oezelt