Wenn der Eiskaffee den Horizont erweitert

Was tun, wenn die Hitze in der Stadt neue Rekorde bricht? Dann hilft nur noch der gute alte Eiskaffee. Dieses inoffizielle Lebenselixier hat sich weiterentwickelt: In Wien findet man mittlerweile viele ausgefallene Variationen. Der KURIER hat den Überblick.

Caffè Orizzonte

„Man kann selbst seinen Horizont gestalten, bevor man den Kaffee genießt“, sagt Marco Piras, Barista von Illy in der Webgasse 43. „Im Kaffee selbst erkennt man nämlich die Farbe des Himmels. Sie ergibt sich aus kaltem Milchschaum gemischt mit der Alge Spirulina“.