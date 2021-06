Auf der Sand-Welle

Die Badner Bahn fährt nicht nur in die Betonwüste der Shopping City Süd in Vösendorf. Sondern auch an den Strand. Hinter der Pyramide Vösendorf, in der Nachbargemeinde Brunn am Gebirge, gibt es ein neues Strandparadies: Sand, Liegestühle und Ausblick auf den Badeteich bietet der Beachclub „Sandkiste“. Dort befand sich früher das Strandlokal „100 Tage Sommer“ – es wurde nun quasi wieder zum Leben erweckt. „Wir haben 150 Tonnen Sand aus Niederösterreich auf den alten Sand geleert“, sagt „Sandkisten“-Chef Andreas Bachinger.