Donaustadt: Gemüse einkaufen wie die Spitzenköche

Liebe zum Detail

„Es war unser Weg, nicht in die Größe zu gehen, sondern ins Detail“, sagt Eveline. „Das eine ist eine Fabrik, das andere eine Werkstatt“, so Mario. Jede Kultur wächst bei den Bachs in Erde und nicht wie so oft in Substrat. Von den 7.000 Quadratmetern überdachter Fläche und den 12.000 Quadratmeter Freilandfläche bleibt so mancher Fleck bewusst frei. Gepflückt wird nur, was wirklich reif ist. Derzeit sind das die Paradeiser: Da gibt es Ananas-Paradeiser (groß, rot) und Zitrina (gelb wie eine Zitrone).

Von all dem sind auch Köche außerhalb von Wien entzückt: Etwa Josef Floh vom Restaurant Floh (3 Hauben) aus Niederösterreich oder Max Stiegl (Koch des Jahres 2021) vom Gut Purbach aus dem Burgenland. Und im Taubenkobel in Burgenland schwört man auf die Mini-Gurken der Bachs: Die gibt es dort zum Frühstück.