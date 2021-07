„Mord im Glashaus“: Fleischfressende Pflanzen im Schönbrunner Palmenhaus

In Schönbrunn stehen Schlangen vor dem Tiergarten und vor dem Wüstenhaus. Beim Eingang zum Palmenhaus steht fast niemand. Das könnte die neue Ausstellung über Pflanzen, die Fleisch essen, auch „Karnivoren“ genannt, ändern. Schon beim Eintreten ins grüne Haus aus Eisen und Glas steht „Audrey“. Sie ist eine Venusfallen-Puppe. Die Pflanze spielte an der Seite von Steve Martin oder Bill Murray im Film von 1986 in „Der kleine Horrorladen“ eine Rolle.