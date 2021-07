Ein „besonderer“ Baustellen-Sommer

In Wien ist eine Art Baustellenpandemie ausgebrochen. Lange schon waren die Arbeiten angekündigt, jetzt werden so richtig spürbar: Man steht im Stau.

So einen „besonderen Sommer“ hat selbst der Wiener Baustellenkoordinator Peter Lenz in seinen 30 Dienstjahren noch nicht erlebt (siehe auch Grafik). Der Grund dafür sind allen voran die aktuellen U-Bahn-Baustellen: Sie ziehen immer mehr Arbeiten an der Oberfläche nach sich. So ergeben sich richtige Baustellen-Cluster. „Die U-Bahn-Baustelle beim Rathaus ist etwa verknüpft mit der Baustelle an der Museumsstraße“, sagt Lenz.