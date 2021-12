Wo der Advent in Krems und der Wachau in die Zielgerade geht

Das letzte Adventwochenende wird musikalisch von den Turmbläsern, den Alphornbläsern und dem "Duo Donauschrammeln" umrahmt. Außerdem ist der Kremser Weihnachtsmann in der Fußgängerzone unterwegs und die Firma Fiaker Wolf bietet Fiakerfahrten durch die Stadt an. Am 18. Dezember wird es auch am Kremser Genussmarkt weihnachtlich. Unter anderem stehen Christbaumverkauf und der Zuckerwatte-Stand des BRG Kremszeile am Programm.

Der Adventzauber findet bis einschließlich 24. Dezember um 15 Uhr statt.