Regional Schenken: Ideen für Weihnachtsgeschenke aus Krems

Jedes Jahr stellt man sich die Frage, was man seinen Liebsten zum Weihnachtsfest schenken soll. Auch wenn man sich immer wieder gegenseitig verspricht, sich in diesem Jahr wirklich nichts zu schenken, will man am Heiligen Abend zumindest mit einer Kleinigkeit dastehen.

Das diesjährige Weihnachtsgeschäft hat unter dem aktuell noch herrschenden Corona-Lockdown sehr gelitten. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, regionale Einrichtungen und Betriebe in dieser schwierigen Zeit großen Online-Händlern vorzuziehen. Der KURIER hat, mit Unterstützung einer von der Stadt Krems zusammengestellten Liste, einige regionalen Geschenkideen für Sie gesammelt.

Besuch in der Badearena

Die Badearena Krems empfängt in Nicht-Lockdown-Zeiten zahlreiche Stammgäste im Hallenbad und in der Sauna. Wessen Ehemann, Mutter oder Schwägerin der Badearena gerne einmal einen Besuch abstattet, freut sich bestimmt über Zehnerblock Eintritte. Bis 31. Dezember bekommt man zu jedem gekauften Zehnerblock drei weitere Gratiseintritte dazu