Dieser Überraschungsgast kommt zur Starnacht aus der Wachau

Barbara Schöneberger und Alfons Haider werden wie gewohnt durch das Programm führen. Es wird bereits die zehnte Ausgabe dieser Veranstaltung sein. Karten sind unter www.oeticket.com erhältlich.

Tickets gibt es aber auch schon für die „Starnacht am Neusiedler See“ am 3. und 4. Juni auf der Seebühne Mörbisch und die „Starnacht am Wörthersee“ am 15. und 16. Juli in der Klagenfurter Ostbucht.