Krems startet Unterstützungsaktionen für Menschen aus der Ukraine

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Durch den Krieg in der Ukraine entsteht viel Leid für zahlreiche Menschen. Nun wurden in ganz Niederösterreich und auch in Krems Hilfsmöglichkeiten organisiert. Die Optionen sind vielfältig.

Hilfsmöglichkeiten

Einerseits ist es möglich, Geld zu spenden. Mit den finanziellen Mitteln werden Hilfspakete finanziert. Dafür wurde ein zentrales Spendenkonto eingerichtet (Hotline NÖ.HILFT unter 02742/9005-15000 bzw. noe-hilft@noel.gv.at). Sachspenden können derzeit noch nicht entgegengenommen werden, da der konkrete Bedarf noch nicht feststeht.