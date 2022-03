Wie die zwei KURIER-Reporter dem Raketenhagel in der Ukraine entkamen

Vor zwei Tagen saßen sie noch im Raketenhagel in der ostukrainischen Stadt Charkiw, seit Donnerstag Vormittag sind sie wieder heil auf EU- Territorium: Die beiden KURIER-Reporter Armin Arbeiter und Jürg Christlandl konnten heute nach abenteuerlicher Flucht mit einem schon etwas mitgenommen Pkw von "Schau TV" die Grenze zu Rumänien überqueren."Es tut unglaublich gut, wieder in sicheren Gefilden zu sein", sagt Arbeiter in einer ersten Reaktion.

Aufgebrochen waren die beiden am Dienstag. Sie konnten sich einem Konvoi der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) anschließen, der für die Ausfahrt aus Charkiw freies Geleit ausverhandeln hatte können. "Wir hatten zwei Möglichkeiten, von unserem Hotel zum Sitz der OSZE zu gelangen. Hätten wir die andere Route genommen, wären wir vermutlich in den Raketeneinschlag gekommen, der den Hauptplatz der Stadt traf", erzählt der KURIER-Reporter ruhig.

"Links und rechts Raketen"

Als sie Charkiw verließen, schwiegen dann tatsächlich die Waffen. Über die weiten Ebenen der Ukraine rollte der Konvoi. "Immer wieder stiegen aber von links und rechts Raketen auf", schildert Arbeiter. Und dazwischen ganz viele Checkpoints.

Die erste Nacht verbrachten die beiden in der Stadt Dnipro. "Da schient alles ruhig, bis es dann auch hier Sirenenalarm gab. Gott sei Dank hat es nicht gekracht. Davon hatte wir zuvor schon genug."

Am Mittwoch ging es weiter nach Westen. "Ab da fühten wir uns wirklich einigermaßen sicher. Nur das Auto, das eh schon fast 200.000 Kilometer am Buckel hat, wollte nicht mehr so recht. Der linke vordere Reifen verlor permanent Luft. Als Akutmaßnahme trosch ein Ukrainer auf die Felge ein, damit keine Luft nehr entweichen konnte. In einem Dorf fanden wir dann eine kleine Werkstätte, die uns wirklich helfen konnte. Der Mechaniker wollte für seine Hilfe nicht einen Euro", sagt Arbeiter, der mit seinem Kollegen dann die gesamte Nacht durchfuhr Richtung Heimat.

Er und Jürg Christandl sind seit Donnerstag wieder in der freien Welt. Ihr Kriegstasgebuch lesen Sie am Sonntag im KURIER.