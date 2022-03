Wien rüstet sich: Neue Schlafplätze im Stadion

Im VIP-Areal im Ernst-Happel-Stadion hat die Caritas am Dienstag mit dem Krisenstab der Stadt Wien neue Notschlafplätze eingerichtet. Dort können nun weitere 80 Flüchtlinge schlafen. Insgesamt gibt es in der Hauptstadt 1.100 Nacht-Plätze (Notquartierplätze). Darunter befindet sich ein ehemaliges Pensionistenzentrum in Simmering und 50 Plätze am Hauptbahnhof.

Aber: „Wir brauchen rasch zusätzliche Plätze“, sagt Caritas-Wien-Chef Klaus Schwertner. Täglich kommen 3.000 Menschen aus der Ukraine alleine mit dem Zug in Österreich an, sagt er. Tendenz steigend. Laut Innenministerium sind bisher 54.600 Flüchtlinge angekommen. Viele werden weiterziehen - nach Deutschland oder Spanien, heißt es.