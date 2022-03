Wie sich Wien auf Flüchtlinge vorbereitet

"Wie viele wirklich in Wien bleiben werden, weiß man nicht“, sagt Ludwig. Fakt ist: Schon mehr als 600.000 Menschen sollen die Ukraine verlassen haben. Die EU-Kommission erwartet die größte humanitäre Krise in Europa seit vielen Jahren.

"Kindergartenplätze, Übersetzungen, Verwandte finden“, damit möchte man in der Halle neben dem abgerissenen Dusika-Stadion, welches gemeinsam mit der Sporthalle bei den Flüchtlingsströmen 2015 als Ausweichquartier diente, unkompliziert helfen. Betten gebe es für flüchtende Menschen, die in der Nacht ankommen.

„Aber es sei keine Unterbringungshalle“, sagt er. Involviert seien alle relevanten Einheiten der Stadt und Hilfsorganisationen: Rettung, Berufsfeuerwehr, FSW, Samariterbund, Volkshilfe, Caritas und die private Flüchtlingshilfe Train of Hope. Die Halle ist per Bus, Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Außerdem können geflüchtete Menschen vorerst bis inklusive 15. März kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nützen.

Spendenaktionen: Kino, Kirche und Wohnungen

Unterdessen gibt es bereits unterschiedliche Hilfsangebote in der Stadt. Am Donnerstag starten etwa das Bellaria-Kino, das Café Liebling, Burggasse 24, Kino de France, Votivkino und Café Kriemhild eine Aktion: Alles, was am 3. März in diesen Lokalen eingenommen wird, wird an „Menschen in Not“ für die Ukraine gespendet.