Auf der Flucht: „Mama, in welchem Land sind wir jetzt?“

Die Malteser und das Rote Kreuz sind vor Ort. Sie organisieren Unterkünfte und Mitfahrten. „Wer fährt nach Bratislava? Wer nach Berlin? Wer nach Budapest? Wo gibt es noch Plätze?“, wird herumgefragt – auf Russisch, Ukrainisch, Slowakisch und Englisch. Aber auch Helfer aus Deutschland sind hier, sie bieten einen Fahrservice nach München an.

Doch nicht für alle geht es nach Westen – manche müssen in die Gegenrichtung. Viele junge Ukrainer, die in der Slowakei leben, sollen nun in den Krieg ziehen.