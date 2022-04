Großoffensive: Warum der Druck auf Putin steigt

Die erwartete Großoffensive im Osten der Ukraine hat begonnen, es wird von teils heftigen Explosionen berichtet. In der heutigen daily Podcast Folge spricht KURIER Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter mit Militärexperte Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer über die Lage in der Ukraine, was Putins Plan ist und wie es weitergehen könnte.