Ein Monster zum Vorbild: Wie viel Stalin steckt in Putin?

In der Sowjetzeit nannte man dieses Vorgehen halb scherzhaft „Lackierung der Wirklichkeit“. Stalin beherrschte die mit Perfidie, er ließ Fotos von sich retuschieren, um neben Lenin größer und attraktiver zu wirken; Interviews mit dem Westen führte er nur mit „nützlichen Idioten“, wie Lenin korrupte Propagandisten nannte. Stalin hatte dafür Pulitzer-Preisträger Walter Duranty von der New York Times, der das „Gerücht“ über die Hungersnot in der Ukraine „übertrieben“ nannte – und so den Westen ruhig hielt. Putin hält sich dafür Gerhard Schröder, Alice Weidel oder Karin Kneissl.

Auch in ihrer Paranoia gleichen sich die beiden. Stalin war am Ende seiner Herrschaft isoliert, ließ jahrelang nur gut zehn Handlanger – auch hauptsächlich Geheimdienstler – in seine Datscha nahe Moskau. Sogar, als er einen Schlaganfall erlitt, traute sich stundenlang niemand zu ihm, denn es gab ja keinen Befehl zum Eintreten. Putin, der in Corona-Angst in seinem Anwesen in Nowo-Ogarjewo oder in einem Bunker im Ural sitzt, gilt als ebenso völlig taub für andere Meinungen.