Die Antwort darauf ist so simpel wie ernüchternd: Die Unterdrückung hat Methode, und das schon seit Langem. Kamil Galeew, Konfliktforscher am Wilson Center in Washington, sieht dahinter einen „bewussten Plan“, um ein Erstarken der Armee als „Gegenelite“ zu verhindern. Putin habe akzeptiert, dass in der Armee nicht die Geeignetsten, sondern die Korruptesten an die Spitze kamen; dazu habe man bewusst Personen aus Minderheiten verpflichtet, die in Russland gern minderwertig behandelt werden. Putin habe die Armee so ganz absichtlich schwach gehalten – nur, um einen Militärputsch zu verhindern.