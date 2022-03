Von London bis Wien: Wo Russlands Giftmörder im Einsatz waren

Es war eine rätselhafte Krankheit, wegen der zum Kritiker Putins mutierte Spion im November 2006 in eine Londoner Klinik kam. Tagelang versuchten die Ärzte herauszufinden, woran er eigentlich litt. Er selbst hatte keinen Zweifel: Man hatte ihn vergiftet. "Die Bastarde haben mich gekriegt", sagt er in einem letzten Interview. Der Kreml habe ihn zum Schweigen gebracht. "Ich will überleben, nur um es ihnen zu zeigen." Das aber sollte ihm nicht gelingen: Litwinenko starb kurz nachdem die Ärzte ihre endgültige Diagnose abgeliefert hatten: Vergiftung mit der radioaktiven Substanz Polonium-210.

Von Lenin gegründet

Der Giftanschlag hat ihn Moskau und in den Reihen seiner Geheimdienste Tradition. Schon lange vor Putin, schafften sich die Machthaber der UdSSR schon unliebsame Gegner und Kritiker vom Hals - und das mit Methoden, die oft so ungewöhnlich waren, dass sich in die Spionage-Literatur eingehen sollen: Der Gift-Regenschirm etwa, mit dem der bulgarische Regimekritiker Georgi Markov 1978 auf der Londoner Waterloo-Bridge gestochen wurde. Er starb vier Tage später. Ein Agent des bulgarischen Geheimdienstes - ausgebildet und angeleitet vom KGB - hatte ihm mit Hilfe des Regenschirms das Gift Rizin injiziert. Spätere Regenschirm-Anschläge scheiterten allerdings. Der erste Sowjetherrscher, der Gift für ein geeignetes Werkzeug für den politischen Kampf hielt, war niemand anderer als Lenin selbst. Kaum hatte sich die Sowjetherrschaft in Moskau etabliert, wurde im Auftrag Lenins in Moskau das "Wissenschaftliche Forschungsinstitut Nr.2" gegründet. Was dort geforscht wurde, wurde beim KGB entschieden, und es blieb selbstverständlich geheim. Unter Stalin aber, so sollten wissenschaftliche Mitarbeiter später enthüllen, seien dort alle Arten von Giften ausprobiert worden, vorzugsweise an politischen Gefangenen. Als der letzte reformorientierte Sowjetherrscher Michail Gorbatschow endlich vom KGB Aufklärung darüber verlangte, was denn in diesem Labor so geforscht werde, verweigerten ihm die Geheimdienstler einen Besuch.