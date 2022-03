Kein Fluchtweg

Protestieren traue sich daher kaum jemand mehr. „Bein den anfänglichen Protesten wurden die Leute auseinandergetrieben und an unbekannte Orte verschleppt. Menschen, die einfach nur Flaggen hielten“, sagt Mascha. „Sogar ein fünfjähriges Kind wollten sie mitnehmen. Und die Verschleppten, die kommen nie mehr zurück“, sagt sie.

Jetzt, da der Krieg nicht mehr ganz so läuft wie erhofft, habe zudem das große Stehlen eingesetzt. „Jetzt haben die Besatzer kapiert, dass sie wohl nicht lange bleiben werden, und beginnen mit Plünderungen.“ Ruhe vor den Kämpfen sei auch nicht eingekehrt. Knapp über Maschas Kopf sei kürzlich sogar ein Splitter der Flugabwehr eingeschlagen, erzählt sie. „Dass man sich dann nirgends verstecken kann, ist das Unheimlichste.“

Bejubelt, so wie Moskau es darstelle, habe den Einmarsch in Melitopol übrigens niemand. „Es gibt niemanden hier, der glücklich ist über das, was passiert.“ Im Gegenteil: Viele ihrer Verwandten hätten sich freiwillig zum Kampf gemeldet, selbst ihr Onkel, der seit 20 Jahren in Italien lebe. Das macht Mascha Hoffnung: „Wir glauben daran, dass die Russen sich für alles, was sie tun, verantworten werden müssen. Und dass am Ende alles gut wird“, sagt sie. Dann bricht die Verbindung wieder ab.