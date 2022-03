Das Grauen von Mariupol: "Die meisten müssen wir liegenlassen"

„Terroristen“ im Spital

Die Dreistigkeit der ständigen Behauptung russischer Offizieller, man würde in diesem Krieg keine Zivilisten ins Visier nehmen, wird in Mariupol besonders deutlich. Der Raketeneinschlag in einer Kinderklinik mit Geburtenstation aus der vergangenen Woche wird inzwischen etwa als Kriegsverbrechen verfolgt. 17 Menschen wurden dabei verletzt, eine Schwangere und ihr ungeborenes Kind getötet.

In Moskau versucht man noch nicht einmal, den Beschuss des Krankenhauses als Unfall abzutun. In Wahrheit hätten sich dort keine Zivilisten mehr aufgehalten, sondern etliche ukrainische „Terroristen“ der Asow-Brigade, so der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Diese Behauptung zeigt auch, warum gerade in Mariupol derart grausam Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wird: Die Asow-Brigade ist eine rechtsextreme paramilitärische Miliz, welche die Stadt schon 2014 von den Truppen der Separatisten befreite – auf äußerst brutale Art und Weise. Mariupol ist also nicht nur eine strategisch wertvolle Hafenstadt – sie liegt zwischen der Krim und dem Donbass – sondern auch ein Symbol des ukrainischen Widerstandes. Dafür muss nun offenbar die Zivilbevölkerung büßen.