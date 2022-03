Das Grauen aus der Luft: Satellitenbilder zeigen Zerstörung in Ukraine

Fast drei Wochen dauert der russische Angriff auf die Ukraine nun schon; 20 Tage, in denen unzählige Raketen auf ukrainische Städte gehagelt sind und weit mehr als zwei Millionen Menschen vertrieben wurden.

Auch am Dienstag tobten erneut heftige Kämpfe u. a. in Vororten Kiews, in Charkiw und Mariupol. Zu welchen massiven Zerstörungen die Attacken auf die belagerte Hafenstadt geführt haben, ist auf Satellitenbildern zu sehen, die das US-Unternehmen Maxar Technologies veröffentlicht hat.