Schwarzenberg: Putin argumentiert wie Hitler 1938

Der 1937 in Prag geborene Schwarzenberg war von 2007 bis 2009 und 2010 bis 2013 Außenminister der Tschechischen Republik. Er warnte in den vergangenen Jahren mehrfach davor, dass sich Russlands Präsident Putin mit der durch die Besetzung von russischen Soldaten ohne Hoheitsabzeichen erfolgten Annexion der Halbinsel Krim, die 2014 mit einem - von der Ukraine und der EU als rechtswidrig eingestuften - Referendum (2014) abgesegnet wurde, sowie der Machtübernahme in den russischen Separatistengebieten Donezk und Luhansk in der Ostukraine nicht zufriedengeben werde.

"Putin ist weder ein Narr noch blöd. Er geht nicht in so einen großen Konflikt, der die russische Wirtschaft so negativ beeinflusst und Russland isoliert, wegen der veralteten Industrie in Donezk oder ein paar ukrainischen Dörfern (...) Es geht darum, das ganze Land zu unterjochen", sagte Schwarzenberg beispielsweise im April 2015 im tschechischen Parlament.