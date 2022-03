Verhandlungsstratege: "Putin ist kriminell, er geht buchstäblich über Leichen"

KURIER: Muss man in der aktuellen Lage wieder vom Worst Case ausgehen?

Matthias Schranner: Ja. Man weiß ja von Putin, was er in Georgien, in Tschetschenien, auch in Syrien gemacht hat. Er führt Krieg. Und wenn er mit normalen Mitteln nicht weiterkommt, dann zerstört er Gebäude, so lange, bis alle fliehen und nimmt dann die Stadt ein. Das ist der Worst Case für die nächsten Wochen. Er würde wahrscheinlich auch nicht erlaubte Waffen einsetzen, also Streubomben oder Vakuumbomben.

KURIER: Wie könnte man Moskau zu Verhandlungen bringen?

Matthias Schranner: Die militärischen Aktionen von der Ukraine müssten noch stärker werden. Also man muss Russland zeigen, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Erst dann würden sie an den Verhandlungstisch gehen, und dann gäbe es einen Waffenstillstand. Sobald ein Waffenstillstand da ist, kann man wieder einigermaßen deeskalierend reden. Zurzeit geht das aber nicht. Vereinfacht gesagt: Putin müsste Angst bekommen. Angst, dass er den Krieg nicht gewinnt. Angst, dass ihn die eigenen Leute nicht mehr unterstützen; dass er international isoliert sein wird. Erst wenn er wirklich negative Konsequenzen befürchtet, wird er handeln.