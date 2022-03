Yuval Noah Harari: „Hat Putin den Krieg schon verloren?“

Je mehr ukrainisches Blut er vergießt, desto mehr stellt Putin sicher, dass sein Traum nie in Erfüllung geht. Auf dem Totenschein des russischen Imperiums wird nicht Michail Gorbatschows Name stehen, sondern Putins. Gorbatschow sorgte dafür, dass Russen und Ukrainer sich wie Geschwister fühlen; Putin hat sie zu Feinden gemacht und dafür gesorgt, dass die ukrainische Nation sich fortan in Opposition zu Russland definiert.

Nationen sind letztlich auf Geschichten aufgebaut. Jeder Tag, der vergeht, fügt weitere Geschichten hinzu, die die ukrainische Bevölkerung nicht nur in den vor ihr liegenden dunklen Tagen erzählen wird, sondern noch in den kommenden Jahrzehnten und Generationen. Der Präsident, der sich weigerte, aus der Hauptstadt zu fliehen, und den USA sagte, er brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit; die Soldaten auf der Schlangeninsel, die einem russischen Kriegsschiff auf die Aufforderung, sich zu ergeben, „Fickt euch!“ antworteten; Zivilisten, die versuchen, russische Panzer aufzuhalten, indem sie sich in den Weg setzen. Das ist der Stoff, aus dem Nationen gemacht werden. Langfristig zählen diese Geschichten mehr als Panzer.

All das sollte der russische Despot so gut wie jeder andere wissen. Als Kind wuchs er mit den Geschichten über deutsche Gräueltaten und die russische Tapferkeit bei der Belagerung von Leningrad auf. Jetzt produziert er selbst solche Geschichten, nur dass er selbst in die Rolle Hitlers schlüpft.

Dabei stärken die Geschichten von ukrainischer Tapferkeit nicht nur die Entschlossenheit der Ukrainer und Ukrainerinnen, sondern die der ganzen Welt. Sie ermutigen die Regierungen der europäischen Länder, die US-Regierung, ja sogar die unterdrückten Bürger und Bürgerinnen Russlands. Wenn Menschen in der Ukraine es wagen, mit bloßen Händen Panzer aufzuhalten, kann die deutsche Regierung es wagen, der Lieferung von Anti-Panzer-Raketen zuzustimmen, die US-Regierung kann es wagen, Russland von Swift auszuschließen, und russische Bürger und Bürgerinnen können es wagen, für ihre Ablehnung dieses sinnlosen Krieges zu demonstrieren.

Wir alle können uns inspirieren lassen, uns zu trauen, etwas zu tun – sei es zu spenden, Flüchtlinge aufzunehmen oder den Kampf im Internet zu unterstützen. Der Krieg in der Ukraine wird die Zukunft der ganzen Welt prägen. Wenn Tyrannei und Aggression die Oberhand gewinnen, werden wir alle die Folgen zu spüren bekommen. Es hat keinen Sinn, nur Beobachter zu bleiben. Es ist an der Zeit, aufzustehen und sich einzumischen.