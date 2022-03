Putins Verbrechen – auch am eigenen Volk

Das ist ja das Gefährliche an der Weltlage gerade: Wir haben es nicht nur mit einem kleinen ehemaligen KGB-Agenten zu tun, der den Zusammenbruch der DDR und des Sowjetreiches nicht verwunden hat und gerade geopolitisch Revanche nimmt; der Russland zu alter Größe führen will; der Zivilisten niederbombt; der mit dem Z-Symbol auf Kriegsgerät und an Türen von Regimegegnern fatal an ein vergangenes Symbol erinnert, man weiß schon.

Wir haben es auch mit notorischen Lügnern zu tun, die sich auf ihrem Feldzug über den Westen lustig machen. Als alle Zeichen auf Sturm und Einmarsch der über Monate formierten russischen Truppen in die Ukraine standen und die USA fast auf den Tag genau den Beginn des Verbrechens berechneten, warf Putin den USA „Hysterie“ vor (sein Sprachrohr Karin Kneissl sprach von „Kriegseuphorie“ des Westens) – kurz darauf überfiel Russland die Ukraine.

„Der Atomkrieg findet in den Köpfen des Westens statt“, sagte Sergej Lawrow kürzlich; „wir erfüllen alles unsere Verpflichtungen“ in Sachen Öl- und Gaslieferungen, sagte nun Wladimir Putin – wenn man das alles vom Sinn her wie oben umdrehte: gute Nacht, Welt.