Die brutale Feuerkraft im Ukraine-Krieg

Definitiv identifiziert werden konnte auf Bildern in der Ukraine der TOS-1-Raketenwerfer, der ebenfalls thermobarische Raketen verschießen kann. Thermobarische Bomben sind in ihrer Wirkung mit Aerosolbomben vergleichbar, die eine besonders zerstörerische Kombination aus Hitze- und Druckwelle verursachen. Der bei der Explosion entstehende Feuerball verrichtet sein zerstörerisches Werk in einem Umkreis von 200 bis 400 Metern. Fachleuten zufolge handelt es sich um eines der verheerendsten konventionellen Waffensysteme.

Der Einsatz solcher Brandwaffen ist gemäß Protokoll III des Genfer Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen von 1980 in der Nähe von Zivilisten beziehungsweise ziviler Infrastruktur verboten. Doch auch mit anderer Munition ausgestattet richten die Mehrfachraketenwerfer verheerenden Schaden an, vor allem flächenmäßig: Eine Batterie von vier BM-30 „Smertsch“-Raketenwerfern deckt eine Fläche von 800 mal 800 Metern (640.000 Quadratmeter) ein. Die Raketenwerfer sollen grundsätzlich das Vorrücken von Kampfpanzern unterstützen und ihr Zielgebiet in ein Flammenmeer verwandeln.