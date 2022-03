KURIER-Reporter zurück aus Charkiw: Über Leben angesichts des Todes

„Alle sind am Leben, das Hotel steht noch. Ich bringe meine Mutter an einen sicheren Ort.“ Das schreibt mir am Donnerstag Olek, ein junger Mann aus dem Hotel in Charkiw, das in den vergangenen Tagen mehr als nur Jürgs und meine Herberge war. War das russische Bombardement auf die Stadt wieder einmal besonders heftig, fanden wir in dessen Keller Unterschlupf, gemeinsam mit vielen anderen. Und sie alle sind am Leben. Ich atme auf.

Sorge und Erleichterung

Was wird aus Pavel? Was wird aus dem zweijährigen Buben, der gerade erst gehen gelernt hat, als Wladimir Putin beschloss, die Geschichte der Welt zu ändern und seine Truppen in die Ukraine schickte? Wird er den Bomben- und Raketenhageln, den Angriffen auf zivile Gebäude (was für ein beliebiger Ausdruck – in jedem Haus lebt eine Familie, leben Menschen mit Träumen, Ideen, Vorstellungen) entgehen? Und warum fahre ich gerade aus dieser Stadt heraus? Das dachte ich mir am Dienstag, während Jürg und ich Charkiw verließen. Als wir den letzten Checkpoint passierten, machte sich in mir Erleichterung breit. Ich war draußen. Ich verließ einen Ort, in dem ich einige Male mein Ende hätte finden können. Wofür?