"Meine Reise in den Krieg und zurück" - KURIER-Kriegsreporter im Interview

Gemeinsam mit unsererm Fotografen Jürg Christandl ist er vor 10 Tagen in die Ukraine aufgebrochen, um über die Lage aus gesicherter Entfernung zu berichten. Doch dann haben sich rasch die Ereignisse überschlagen und die Kollegen saßen im Raketenhagel von Charkiv, wo in den letzten Tagen dutzende Gebäude beschossen wurden und es zahlreiche tote Zivilisten zu beklagen waren. Erst nach einer riskanten Rückreise sind unsere Reporter wieder im Land und erzählen von ihrer Reise in den Krieg und zurück.