Was eine russische Bataillonskampfgruppe so gefährlich macht

Zahlreiche Vorteile

Grundsätzlich besitzt eine BKG alle organisatorischen Fähigkeiten zum selbstständigen Kampf der verbundenen Waffen: Panzer- und Fliegerabwehr, Mehrfachraketenwerfer, Aufklärer, Logistik sowie Sanitätselemente und Fernmelder. Je nach Einsatz wird die „Grundtruppe“ – drei bis vier Kompanien (etwa 120 bis 250 Soldaten pro Kompanie) sowie Panzer – mit dem jeweiligen Element verbunden. Dies ermöglicht es einer BKG, autark zu agieren, selbstständig Aufträge zu erfüllen und mobiler zu sein. Sie ist rasch einsetzbar und hat sich auf verschiedenen Kriegsschauplätzen, auch in Syrien, bewiesen.

Die BKG werden direkt durch die Armee geführt, was einen großen Vorteil für ihre Reaktionsfähigkeit bedeutet: Eigentlich dazwischenliegende Führungsebenen wie etwa die Division fallen weg, der Kommunikationskanal ist kürzer. Gleichzeitig kann eine BKG auf die Lagebilder der Armee zugreifen, ist also über die Gesamtsituation in der Umgebung im Bilde. Ein massiver Vorteil im Vergleich zu anderen, gegnerischen Einheiten.

So auch beim Vorfall im Jahr 2014: „Die Drohnen flogen dabei paarweise – eine, um in niedriger Höhe die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und den Beschuss herauszulocken und eine in höherer Flughöhe, um die Bedrohung zu lokalisieren und Gegenfeuer einzuleiten“, wird in Waffengattungsseminaren beim Österreichischen Bundesheer gelehrt.

Vor allem im asymmetrischen Kampfeinsatz hat eine BKG durch ihre hohe Mobilität einen bedeutenden Vorteil, wurde in der Ukraine meist durch paramilitärische Verbände unterstützt und konnte so oft überraschend zuschlagen. In einem konventionellen Krieg könnten die BKG aufgrund ihrer schwächeren Bewaffnung (etwa zehn Panzer) das Nachsehen gegenüber NATO-Kampfbrigaden (etwa 90 Panzer) haben. Doch ein solcher Konflikt ist derzeit nicht absehbar.