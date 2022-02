SOS Kinderdorf verlässt Lugansk: "Sind hier nicht mehr willkommen"

Keine Marathon-Distanz entfernt warten im Osten Zehntausende russische Soldaten auf weitere Befehle, einige Kilometer weiter westlich sprachen am Montag an der „Kontaktlinie“ wieder die Waffen – ein ukrainischer Soldat wurde verletzt. Während die Welt gebannt nach Moskau, Kiew, Berlin und Washington blickt, herrscht in der pro-russischen, selbst ernannten „Volksrepublik Lugansk“ seit Jahren Kriegszustand.