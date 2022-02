Macron kam mit neuem Friedensplan zu Putin

Als Emmanuel Macron vor zwei Wochen zum ersten Mal von der „neuen Sicherheitsordnung für Europa“ sprach, wurde das von vielen als innenpolitische Trumpfkarte für die französischen Präsidentschaftswahlen im April abgetan.

Suche nach Kompromiss

Am Montag aber reiste der französische Präsident mit dieser Idee zu jenem Mann, der Europas Sicherheitsordnung derzeit offen herausfordert: Russlands Präsident Putin. Während die USA und Großbritannien Front gegen Moskau und seinen Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine machen, signalisiert Macron Bereitschaft, mit Putin einen Kompromiss auszuloten. Gegenüber der Zeitung France Soir machte das Macron vor der Abreise deutlich. Europas neue Sicherheitsordnung könne nur „im Dialog mit Russland“ entstehen. Man müsse „Russland respektieren und seine heutigen Traumata verstehen“.

Russlands Sicherheit zählt

Damit spielt der französische Präsident auf Russlands zentralen Vorwurf an den Westen an: Dieser habe – entgegen Zusagen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs – die NATO bis direkt an die Grenzen Russlands erweitert. Es sei also „legitim für Russland, die Frage nach seiner Sicherheit zu stellen.“ Zu Beginn der Gespräche gaben sich beide vorsichtig und zurückhaltend. Putin lobte Frankreichs Rolle bei der Suche nach einer Lösung im aktuellen Konflikt.