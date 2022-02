Warum fühlen sich manche westliche Politiker – und auch Wähler – von diesem System angezogen?

Dass Putin tun und lassen kann, was er will, macht ihn wohl anziehend, das hat man an Donald Trumps Bewunderung gesehen. Dazu kommt ein gewisser Konservatismus – Putin appelliert an christliche Werte, was vor allem bei jenen gut ankommt, die sich abgehängt fühlen.

Sie wurden für Ihr Buch verklagt, unter anderem von Roman Abramowitsch und Rosneft. Mittlerweile sind alle Streitigkeiten beigelegt, aber: Hatten Sie Angst?

Ich war überrascht, weil ich noch nie zuvor unter Druck gesetzt worden war. Ich hatte das Gefühl, die reichsten Männer und Firmen Russlands taten alles, um mein Buch zu diskreditieren. Das ist ja auch sehr kostspielig – hätten wir uns vor dem britischen Gericht weiter gegen Abramowitsch verteidigt, hätte das den Verlag 2,5 Millionen Pfund gekostet. Der Vorwurf von Rosneft war so abenteuerlich, dass es zeigte, dass der Kreml involviert war. Die Flut an Klagen kam auch zufälligerweise, kurz nachdem Alexej Nawalny mein Buch in einem Video gezeigt hatte.

Sind Sie nach dem Erscheinen des Buchs jemals wieder nach Russland gereist?

Ich habe es gar nicht probiert – ich glaube auch nicht, dass ich ein Visum bekäme. Aber ich muss gar nicht aus London raus, Russlands Einfluss spürt man auch hier zur Genüge.

Buchtipp: Catherine Belton, Putins Netz. Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste. HarperCollins. 640 Seiten. 26,95 Euro