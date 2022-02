Wie Xi und Putin am neuen Ostblock bauen

Dass Xi und Putin so gut miteinander können, ist auch in einer gemeinsamen Feindschaft begründet. Beide sehen sich in Rivalität zu den USA, und beide treibt die Angst um, dass Washington ihre Regime unterwandern und stürzen will. Nicht umsonst insinuieren die Staatschefs, Volksaufstände in der Ukraine, in Hongkong oder zuletzt Kasachstan seien von Washington finanziert.

Dass dabei sowohl Putin als auch Xi eine globale Vormachtstellung anstreben, könnte die alte Rivalität zwischen Moskau und Peking allerdings wiederbeleben. Derzeit lässt China Putin in seinen Machtfantasien aber gewähren, weil er ein „nützlicher Partner“ ist, sagt Gabuew – das Reich der Mitte sitzt mit seiner zehnmal größeren Wirtschaftsleistung ohnehin am längeren Hebel.

Wie weit Xis Freundlichkeit geht, wird man am Freitag sehen. Der Kreml hat nämlich eine „gute Überraschung“ angekündigt; was das ist, ließ man offen. Eines wünscht man sich in Peking jedenfalls nicht: Dass sich ein Szenario wie 2008 wiederholt, als russische Truppen im Ex-Sowjetstaat Georgien einmarschierten – just, als Putin Gast bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Peking war.