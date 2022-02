Biden: "Nord Stream 2 wird es bei russischem Einmarsch nicht mehr geben"

Die amerikanische Presse kann ungnädig sein, das weiß auch Olaf Scholz. „Es braucht mehr, um Deutschland zu führen, als ein Merkel-Darsteller zu sein“, urteilte etwa Politico jetzt über ihn: Während sie nach außen hin leise war, aber im Hintergrund unermüdlich werkte, sei er nur – leise.

Dass er vor allem in Sachen Ukraine viel zu leise ist, dominierte auch sein Gespräch mit US-Präsident Joe Biden am Montag. „Deutschland hat nicht mehr die diplomatische Vormachtrolle in der EU, die es unter Merkel hatte“, sagt Franz-Stefan Gady vom International Institute for Strategic Studies (IISS) – das ist gleich mehrfach ein Problem: In dieses Vakuum stößt zum einen Emmanuel Macron, der wiederum Standpunkte vertritt, die nicht allen anderen EU-Ländern passen. Europa fehlt so auch eine klare Linie gegenüber Putin: „Ein viel besseres Signal wäre es gewesen, wenn Macron gemeinsam mit Scholz nach Moskau gefahren wäre, am besten noch mit einem Vertreter der osteuropäischen NATO-Staaten – wie etwa Polen“, sagt Gady.