Wo versteckt sich Olaf Scholz?

Vielleicht bereitet er sich aber auch auf seinen Besuch in den USA vor: Medienberichten zufolge soll Scholz am 7. Februar US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus besuchen. Da soll dann plötzlich die Ukraine-Krise Thema sein, genauso wie Corona und die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland. Ursprünglich hatte Scholz den traditionellen Antrittsbesuch in Washington abgesagt – wegen innenpolitischer Termine. Jetzt dürfte er sich doch dazu entschieden haben. Vielleicht, um die Wogen zu glätten.