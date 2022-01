Back in the U.S.S.R.: Putin will zurück zu alter Größe

Allein, bei den eigenen Bürgern kommt dass nicht uneingeschränkt an. Zwar wird der Heldenmythos der UdSSR, und da besonders jener Stalins, in jedem Geschichtsbuch gelehrt und per Erinnerungsgesetz und Verfassung geschützt, doch mittlerweile „ist die Resonanz in der Bevölkerung ambivalent“, sagt Sasse. „Der Raum für alternative Geschichtsinterpretationen ist gering, aber die Omnipräsenz historischer Bezüge führt auch zu Ermüdung.“

Selbst ein Krieg mit der Ukraine könnte Putin nicht das bringen, was etwa die als „historisch richtig“ angesehene Annexion der Krim 2014 geschafft hat: Damals stiegen seine Beliebtheitswerte in ungeahnte Höhen. „Das wird sich jetzt nicht wiederholen lassen“, sagt Sasse. Die Russen stünden nicht mehr mehrheitlich hinter Putin, so wie damals. Umfragen des unabhängigen Lewada-Zentrums zeigen, dass sich mehr als 60 Prozent vor einem großen Krieg fürchten; so viel wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren.

„Die Bevölkerung will keinen Krieg. Ein Angriff wird Putins Beliebtheit sicher nicht erhöhen, im Gegenteil“, sagt Sasse. Gut möglich also, dass ein Angriff genau das bringt, wovor der Kreml sich fürchtet: Instabilität im eigenen Land.