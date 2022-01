Bleibt wegen der Ukraine-Krise die Heizung kalt?

Wie steht es um die Speicherstände?

Laut der Regulierungsbehörde E-Control sind die europäischen Speicher zu 43 Prozent gefüllt. In Österreich sind sie es zwar nur zu etwa einem Viertel, allerdings hat das Land ein vergleichsweise großes Speichervolumen (95,5 Terawattstunden, das entspricht etwa dem Jahresbedarf), weswegen die niedrigere Prozentzahl kein Grund zur Sorge ist. Man könne davon ausgehen, dass die Versorgung der Haushalts- und Industriekunden in den nächsten Monaten gewährleistet ist, so E-Control Vorstand Alfons Haber .